"Надто добре живуть": У Туркменістані пропонують зупинити підвищення зарплат і пенсій

Влада Туркменістану розглядає незвичайну ініціативу: заморозити подальше підвищення заробітних плат і пенсій. Причиною цього, за словами одного зі старійшин, є те, що «матеріальне становище населення вже на достатньо високому рівні».

Грошей досить, потрібні нові проєкти

Відповідну пропозицію було озвучено в парламенті країни. За словами старійшини, громадянам нібито вже «не треба» більше грошей.

Натомість, кошти, які раніше планували спрямувати на підвищення соціальних виплат, пропонується перенаправити на грандіозні будівельні та інфраструктурні проєкти. Серед них — зведення нових житлових комплексів, соціальних об’єктів, а також «символічних споруд», які, на думку ініціаторів, мають «підкреслити процвітання незалежного Туркменістану».

Контраст на тлі корупції

Ця заява викликає багато запитань, особливо з огляду на міжнародні рейтинги. Туркменістан посідає 165-е місце серед 180 країн в Індексі сприйняття корупції, що свідчить про надзвичайно високий рівень корупції в країні.

Рішення зупинити зростання доходів громадян на тлі будівництва дорогих "символічних споруд" може посилити критику щодо пріоритетів влади та прозорості використання бюджетних коштів.

 Автор: Галина Роюк

