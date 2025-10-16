"Пенсійна" афера: в Одесі листоноша крала пенсії людей

Одеські правоохоронці викрили колишню працівницю пошти, яка підозрюється у привласненні пенсійних виплат літнього подружжя. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

До поліції звернулося подружжя пенсіонерів – 76-річна жінка та її 85-річний чоловік, які нещодавно повернулися до України після тривалої поїздки за кордон. У Пенсійному фонді вони з'ясували, що нібито отримували грошові виплати, хоча насправді протягом їхньої відсутності цього не відбувалося.

У ході розслідування поліцейські встановили, що до події причетна 46-річна одеситка, яка раніше працювала листоношею в одному з поштових відділень у Київському районі міста та мала доставляти пенсії подружжю додому.

«Вона знала, що літня пара поїхала за кордон. Скориставшись цим, жінка сама підписувалася за пенсіонерів у відомостях, подавала документи до бухгалтерії і забирала пенсійні гроші собі», – йдеться у повідомленні поліції.

Таким чином зловмисниця привласнила понад 53 тисячі гривень, які були ввірені їй поштовою установою для виплати потерпілим.

За скоєне колишній листоноші загрожує покарання до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.