Зеленський попросив США про Tomahawk, – The Telegraph

Під час закритої зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом в Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський попросив США про ракети Tomahawk, пише видання The Telegraph.

Як пише видання, посилаючись на джерела, Зеленський сказав Трампу, що високотехнологічна зброя спонукатиме Володимира Путіна до переговорного процесу щодо мирної угоди.

Декілька джерел проінформувало видання, що прохання Зеленського про Tomahawk було висловлено під час його зустрічі з Трампом, яка відбулася на полях Генасамблеї ООН. Зазначається, що вона була оцінена як надзвичайно позитивна.

В інтерв’ю після зустрічі Зеленський сказав, що президент США прихильно поставився до його прохання про надання крилатих ракет великої дальності, які дозволять Україні вражати цілі у Росії.

– Президент Трамп знає, я вчора (сказав, – Ред.) йому, що нам потрібна одна річ. Нам це потрібно, але це не означає, що ми будемо це використовувати. Тому що, якщо у нас це буде, я думаю, це буде додатковим тиском на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів, – сказав президент України після зустрічі з Трампом.

Окремо дипломатичні джерела проінформували, що держсекретар США Марко Рубіо сказав європейським колегам, що зміну тону Трампа щодо України варто розглядати “якнайпозитивніше”.

Крім того, Рубіо також повідомив, що президент США “дуже злий” на Путіна за те, що той ігнорує його спроби закінчити повномасштабну війну в Україні.

Невідомо, чи будуть успішними спроби Зеленського отримати від США ракети Tomahawk, наголошує видання.

Крилаті ракети Tomahawk мають дальність від 1 250 до 2 500 км, залежно від модифікації, проте експортні версії зазвичай мають дальність до 1 600 км. Вони є основним засобом для далекого високоточного ураження в глибокому тилу ворога.

ForUA нагадує, 23 вересня Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.