Західна кіноіндустрія розкололася через питання ставлення до Ізраїлю

Понад 1200 діячів кіноіндустрії підписали нового відкритого листа, в якому відхиляють нещодавню заяву своїх колег, де ті зобов'язуються бойкотувати ізраїльські фільми через війну в Газі.

Про це повідомляє The Guardian.

Лист опублікували некомерційні організації Creative Community for Peace та The Brigade. Він починається зі слів: "Ми знаємо силу кіно. Ми знаємо силу історії. Саме тому ми не можемо мовчати, коли історію перетворюють на зброю, коли брехню маскують під справедливість, а митців вводять в оману, щоб вони посилювали антисемітську пропаганду".

Підписанти зазначають, що попередня обіцянка є "документом дезінформації", адже значна частина ізраїльської кіно- та телеіндустрії "часто є найгучнішими критиками політики уряду". Вони переконані, що цензурувати "голоси, які намагаються знайти спільну мову" — неправильно, а також, що це є "формою колективного покарання".

Серед тих, хто підтримали нове звернення — Лієв Шрайбер, Маїм Бялік, Дженніфер Джейсон Лі та Дебра Мессінг. Остання з них зазначила, що бойкотувати інших митців виключно через країну звідки вони родом — відверта дискримінація та "зрада нашої ролі як оповідачів".

Початкову заяву було опубліковано 8 вересня. Станом на зараз кількість її підписантів становить близько 5 тисяч людей. Вони пообіцяли не співпрацювати з ізраїльськими кіноінституціями, які, за їхніми словами, "причетні до геноциду та апартеїду проти палестинського народу".

В уточнення до декларації, яку опублікувала група "Кінопрацівники за Палестину" йдеться про те, що ця обіцянка не забороняє підписантам працювати з громадянами Ізраїлю. Насамперед ідеться про відмову співпрацювати "з ізраїльськими установами, які є співучасниками порушень прав людини щодо палестинського народу". Також додають, що "відмова спрямована проти інституційної співучасті, а не проти ідентичності".

Відразу після цієї заяви, яка не містила жодної згадки про ХАМАС чи засудження, багато представників ізраїльської кіноіндустрії висловили значне занепокоєння бойкотом, а представники продюсерського, режисерського, сценарного та документального відділів країни заявили, що цей крок був помилковим і лише "поглибить темряву".

Наступного тижня студія Paramount також засудила бойкот, зазначивши: "Замовчування окремих творчих митців через їхню національність не сприяє кращому розумінню та не просуває справу миру".