Війна

Генштаб ЗСУ визнав знищення техніки 448-ї ракетної бригади РФ

Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у серпні завдали удару по ангарах для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер", які використовувала 448-ма ракетна бригада армії РФ, знищено п'ять транспортно-заряджальних машин та одну пускову установку, повідомляє у п'ятницю Генеральний штаб Збройних сил України.

"9 серпня 2025 року підрозділами Сил спеціальних операцій ЗС України було завдано ударів по ангарах, які використовували окупанти з 448-ої ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ", - повідомляється в телеграм-каналі штабу.

За інформацією, результатом комплексної роботи ССО ЗСУ стали: п'ять знищених транспортно-заряджальних машин типу 9Т250; знищено пусковуа установку ОТРК "Іскандер"; уражено ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт; зруйновано склади та автомобільну техніку.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУГенштабПанцирь-С1іскандер
