Три посадовці державного університету «Київський авіаційний інститут» отримали підозри в заволодінні понад 16,6 мільйона гривень бюджетних коштів через схему з «мертвими душами».

Про це повідомили Нацполіція та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, до оборудки було причетне керівництво служби охорони університету. Упродовж 2021–2024 років вони організували схему з фіктивного працевлаштування 89 громадян, які фактично не виконували жодних обов’язків.

Фігуранти підбирали «персонал», оформлювали документи на їхнє працевлаштування й табелювали робочий час. Гроші надходили на банківські картки, якими розпоряджалися учасники схеми. Надалі кошти виводилися в готівку й розподілялися.

За оцінкою правоохоронців, держава в особі Міністерства освіти і науки України зазнала збитків на суму понад 16,6 мільйона гривень.

Підозри отримали колишній начальник відділу безпекової діяльності служби охорони, начальник служби охорони та його заступник.

Їм повідомлено про підозру в заволодінні майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах та організованою групою (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Правоохоронці також скерували до суду клопотання про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У поліції стверджують, що керівництво інституту повністю сприяє слідству. Фігуранти на момент подачі заяви про вчинення злочину вже були звільнені з посад і нині не мають ніякого стосунку до університету.