Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі приїхав до Москви на форум World Atomic Week, а також провів зустріч із очільником рашистів Владіміром Путіним, поки російські війська продовжують окуповувати Запорізьку АЕС.

Гроссі заявив, що поїхав на форум з атомних питань у Москві для «обміну думками щодо ролі ядерної енергетики в сучасному енергетичному ландшафті, задоволення зростаючого попиту на електроенергію».

«Я підкреслив, що МАГАТЕ тут для того, щоб забезпечити безпечне, надійне та з дотриманням найвищих стандартів нерозповсюдження ядерної зброї», — писав Гроссі у соцмережах.

Окрім того, він провів особисту зустріч із ватажком рашистів, назвавши це «своєчасним та важливим обміном думками щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки».

Гроссі зокрема дякував Путіну «за підтримку неупередженої та професійної роботи МАГАТЕ».

Він також зустрівся з представником «Росатома» Алєксєєм Ліхачовим. За словами Гроссі, вони обварювали питання ядерної безпеки на окупованій ЗАЕС.

Міністерство закордонних справ України назвало заходи, організовані московитами з нагоди 80-ї річниці їхньої атомної промисловості, «черговим політичним фарсом, спрямованим на маніпуляції в інформаційному просторі для відбілювання власних злочинів у сфері ядерної та радіаційної безпеки».

«На тлі незаконної окупації ЗАЕС проведення таких „урочистостей“ виглядає особливо лицемірно. Особливе занепокоєння викликає використання візиту очільника МАГАТЕ до рф у контексті цього заходу — Росія фактично використала керівництво Агентства у цілях своєї пропаганди […] Крім того, „урочистості“ за участі очільника МАГАТЕ відбуваються на тлі оприлюднення нового розслідування правозахисної організації Truth Hounds, що документує причетність „Росатома“ до окупаційного управління майданчиком ЗАЕС, а також системних тортур, катувань і переслідувань цивільних громадян, зокрема співробітників станції», — йдеться у заяві.

Україна наголосила, що розглядає МАГАТЕ виключно як інструмент запобігання ядерним ризикам і очікує від Агентства неухильного дотримання принципів об’єктивності, неупередженості та незалежності.

Так, від «Росатома» вимагають негайно припинити будь-яке втручання в діяльність ЗАЕС, звільнити незаконно утримуваних працівників та усунути будь-який тиск на персонал, як того вимагає Принцип 3 із «семи незамінних принципів» МАГАТЕ.

Україна заявила, що цінує технічну присутність МАГАТЕ на українських майданчиках, зокрема і продовжить взаємодію з Агентством у межах його мандату.

«Водночас вважаємо неприпустимими спроби легітимізації російської окупації українських об’єктів через контакти міжнародних інституцій з російськими структурами», — додали в МЗС.

Важливо розуміти, що аргентинець Рафаель Гроссі став першим офіційним кандидатом на посаду генерального секретаря ООН. Він робить ставку на союз із рухом MAGA. Його візит до Москви слід розглядати з цієї точки зору. Тобто є небезпека того, що ООН очолить людина, яка ница морально й політично.