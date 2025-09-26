Угорщина засилала на територію України свої розвідувальні дрони

Українські військові фіксували, як з боку Угорщини на територію країни залітали невідомі дрони.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовими.

За попередніми даними, ці дрони були саме угорськими — вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

«Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту», — сказав президент.

Зауважимо, що відносини між Києвом та Будапештом стрімко погіршилися останнім часом. На тлі незмінної позиції Угорщини, яка виступає проти вступу України в ЄС, між країнами кілька місяців тому спалахнув так званий шпигунський скандал.

Тоді у відповідь на заяву Служби безпеки України, яка оголосила, що вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, Будапешт звинуватив у шпигунстві українських дипломатів та заявив про «безпрецедентну операцію спецслужб України».

Натягнуті відносини також погіршила смерть закарпатського етнічного угорця Йожефа Шебештьєна, якого до того мобілізували до української армії. Будапешт стверджував, що чоловік помер через побої у ТЦК, хоча українська влада заперечувала це та причиною смерті Шебештьєна називала тромбоемболію легеневої артерії.

Попри це, Угорщина заборонила вʼїзд на свою територію трьом українським посадовцям, а потім зробила те саме щодо командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (Мадяра) — через атаку на нафтопровід «Дружба», якою Угорщина постачає російську нафту.

26 вересня Україна ухвалила дзеркальне рішення: тепер на українську територію не зможуть в’їхати троє угорських високопоставлених військових.

Нагадаємо, що в лютому 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Будапешт стягнув війська до українського кордону: за даними українських джерел, розглядалася можливість введення угорських сил у Закарпаття в разі падіння уряду в Києві. Ці факти підживлюють підозри щодо справжніх намірів Будапешта та його позиції у відносинах з Україною.

До слова, як повідомляв ForUA, письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної і геноцидної політики Угорщини ХХ століття..."