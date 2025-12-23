Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт із релокації підприємства «Мотор Січ», яке працює у Запоріжжі. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив комплекс рішень, спрямованих на посилення оборонної індустрії. Вони передбачають нові умови для релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських оборонних підприємств.

Окремим пунктом став експериментальний проєкт щодо «Мотор Січі». Документ передбачає прискорене проєктування нових об’єктів підприємства, спрощене підключення до водо, газо, тепло та електропостачання, а також можливість створення допоміжної інфраструктури для безперервної роботи релокованих виробництв.

Шмигаль наголосив, що уряд гарантує захист чутливої інформації, пов’язаної з безпекою. За його словами, ухвалені рішення мають активізувати відновлення та створення нових виробничих об’єктів «Мотор Січі» для виконання державних оборонних контрактів у цілодобовому режимі.

Також уряд конкретизував умови, критерії та механізми надання державної фінансової підтримки оборонним підприємствам. Зокрема, йдеться про часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами та лізингових платежів.

Міністр оборони зазначив, що держава продовжує зміцнювати, модернізувати й масштабувати оборонну промисловість, аби забезпечити Збройні сили України всім необхідним для захисту країни та її громадян.

«Мотор Січ» є одним із найбільших у Європі виробників авіаційних двигунів і компонентів для літаків та гелікоптерів. Підприємство розташоване в Запоріжжі та раніше мало один моторобудівний і три машинобудівні заводи, а також власну авіакомпанію.

Колишній народний депутат В’ячеслав Богуслаєв, який тривалий час був головним власником підприємства, у 2016 році продав 56% акцій китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. У жовтні 2022 року Богуслаєва заарештували, а вже у листопаді того ж року ключовий актив «Мотор Січі» перейшов під контроль Міністерства оборони разом із низкою інших стратегічних підприємств України.