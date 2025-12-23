Економічна слабкість РФ досягла рекордного рівня — 2026 рік може стати катастрофічним

Економісти стверджують, що економічна позиція Росії слабша, ніж будь-коли, оскільки Кремль витратив більшість своїх грошових резервів і позикових коштів, що підтримували воєнні витрати. Жорсткі нові санкції проти нафтового сектору можуть призвести до серйозних економічних проблем у наступному році. Попри заяви президента США Дональда Трампа про нібито перевагу Росії у війні проти України, експерти вказують, що фінансова ситуація Кремля є критичною. Нові санкції, запроваджені Міністерством фінансів США у жовтні проти двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефть" та "Лукойл", посилюють тиск на бюджет та енергетичний сектор, пише The Washington Post. Москва змушена погоджуватися на дедалі більші знижки на нафту — понад 20 доларів за барель, що підсилює дефіцит коштів.

За оцінкою Крейга Кеннеді з Центру російських та євразійських досліджень Девіса Гарвардського університету, нафтогазова промисловість Росії перебуває у кризовому стані, а останні санкції лише прискорять її поглиблення.

Неназваний російський чиновник заявив виданню: «Банківська криза можлива… Криза неплатежів можлива. Я не хочу думати про продовження війни чи ескалацію».

Водночас, за даними видання, більшість представників російської еліти не очікують масових соціальних протестів або суттєвого впливу економічної кризи на політичні рішення Кремля. Проте навіть близькі до влади експерти визнають, що 2026 рік може стати першим по-справжньому важким роком для Росії з економічної точки зору.

