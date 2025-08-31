Олександр Усик увійшов до рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів світу

Український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик увійшов до престижного рейтингу Forbes найзаможніших спортсменів планети. За підрахунками видання, його заробітки у 2024 році склали $101 мільйон, що дозволило боксеру посісти 11 місце у світовому списку.

Лідером рейтингу став Кріштіану Роналду, який заробив $275 мільйонів, друге місце зайняв баскетболіст Стівен Каррі ($156 мільйонів), а третю сходинку посів боксер Тайсон Ф’юрі ($146 мільйонів).

Усього до списку потрапили 20 спортсменів, серед яких представники футболу, баскетболу, бейсболу, гольфу та американського футболу. Проте особливою гордістю для України є те, що Усик — єдиний українець у цьому рейтингу.

Зауважимо, що дохід спортсменів складається не лише з гонорарів за виступи, а й з рекламних контрактів, інвестицій та партнерських проєктів. Цьогорічна статистика показує, що спортсмени дедалі більше стають не лише зірками спорту, а й успішними підприємцями.