Юлія Тимошенко: умови мирних угод мають бути винесені на всеукраїнський референдум

Умови можливих мирних домовленостей мають бути затверджені виключно шляхом всеукраїнського референдуму, який доцільно провести після досягнення домовленостей про припинення вогню та одночасно з виборами президента України. Про це в ефірі Українського радіо заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

За її словами, рішення щодо миру не можуть ухвалюватися одноосібно представниками влади, а мають бути підтверджені волевиявленням громадян. При цьому остаточне затвердження результатів такого референдуму має відбуватися вже новою професійною владою.

«Ми – команда справедливого миру. І сьогодні якраз унікальний момент домовитися про справедливий мир», – наголосила лідерка партії.

Юлія Тимошенко переконана, що першочерговим кроком має стати повна заміна переговорної групи, яка представляє Україну на міжнародному рівні. На її думку, переговори мають вести компетентні, незалежні дипломати-професіонали, здатні досягти припинення вогню та відстояти вигідні для України умови миру.

«Ніякий президент, ніякий парламент, ніякі переговорні групи не мають права взяти на себе відповідальність зафіксувати якісь умови миру. Тільки і винятково чесний референдум, який має бути обов’язково проведений стосовно проєкту мирних домовленостей. Тільки українське суспільство, яке проливає кров, яке віддає своїх синів і доньок на фронт, яке повністю тримає тил, яке тримається саме, має право визначатися, прийнятні для українського суспільства умови миру чи ні», – підкреслила вона.

Лідерка «Батьківщини» зазначила, що проведення референдуму можливе одночасно з виборами, однак за чітких умов: припинення вогню, надання гарантій безпеки та заміни воєнного стану на надзвичайний, що дозволить провести виборчий процес відповідно до Конституції та законодавства України.

«Будь-який мирний договір треба проводити через референдум. Якщо його провести одночасно з виборами, це не послабить нашу позицію, це не вплине на результат переговорів. Адже виходить, що незалежно від того, як українці проголосують на референдумі, доводити цю справу, можливо, доведеться новій владі. І нова влада це зробить в мільйон разів ефективніше, професійніше і краще», – заявила Юлія Тимошенко.

Водночас вона наголосила на необхідності кадрових змін у системі державного управління та зовнішньої політики.

«Треба повертати професійних дипломатів, управлінців, керівників, які займають державницьку позицію!» – резюмувала голова партії «Батьківщина».