Європа починає боротьбу з залежністю від США

Європейський виробник ракет MBDA планує запустити виробництво протиповітряних ракет Patriot на новому заводі в Німеччині. Компанія також готова виготовляти пускові установки для цих систем. Рішення спрямоване на зменшення залежності Європи від американського виробництва високоточної зброї, особливо у контексті війни в Україні, зазначає Reuters. Система Patriot розроблена компанією Raytheon і перебуває на озброєнні з 1980-х років, залишаючись однією з найсучасніших систем ППО.

У 2024 році Німеччина, Нідерланди та Іспанія уклали контракт на 5,1 млрд євро для закупівлі до 1000 ракет у спільного підприємства Raytheon і MBDA. Ракети виготовлятимуть на заводі в Баварії, що подвоїть світові потужності з виробництва модернізованих ракет PAC-2 для перехоплення балістичних цілей.

Керівник німецького підрозділу MBDA Томас Готтшильд повідомив, що виробництво стартує наприкінці 2026 року, а перші поставки очікуються на початку 2027 року. За його словами, завод зможе виконувати додаткові замовлення, якщо виникне потреба.

Також MBDA має технічний досвід для виробництва пускових установок Patriot і може брати участь у розробці ракети deep precision strike дальністю понад 2 тис. км, ініційованої Великою Британією та Німеччиною у травні. Точні терміни початку проєкту наразі не визначені.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС виділяє €6 млрд на виробництво безпілотників для України.