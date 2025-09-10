Європейський Союз анонсував створення нового формату співпраці — "Альянс дронів", щоб посилити підтримку України. На виробництво безпілотників для Києва буде виділено 6 мільярдів євро коштом заморожених російських активів. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу в Європарламенті.

Новий формат співпраці покликаний забезпечити "якісну військову перевагу" для України, підтримуючи інвестиції в її збройні сили. Фон дер Ляєн зазначила, що до початку повномасштабного вторгнення Україна не мала власних дронів, однак сьогодні вони відповідають за понад дві третини втрат російської техніки.

"Це не тільки перевага на полі бою. Це нагадування про силу людської винахідливості в наших відкритих суспільствах", — сказала вона.

Водночас голова Єврокомісії підкреслила, що Росія нарощує власне виробництво дронів, зокрема використовуючи іранські розробки Shahed. Москва робить ставку на масовість, що становить загрозу.

"В одну ніч Росія відправила 800 дронів проти України. Винахідливість допомогла Україні відкрити двері для своєї оборони. Але промислова міць може загрожувати зачинити їх", — застерегла фон дер Ляєн.

Саме тому, за її словами, Європа має використати свою промислову силу для допомоги Києву. "Ми можемо допомогти перетворити українську винахідливість на військову перевагу та спільну індустріалізацію".

Урсула фон дер Ляєн оголосила, що €6 млрд буде виділено в рамках кредитної програми ERA, що дозволить запустити "Альянс дронів".

"Україна має винахідливість. Зараз їй потрібен масштаб. І разом ми можемо це забезпечити, щоб Україна зберегла свою перевагу, а Європа посилила себе", — підсумувала голова Єврокомісії.

Раніше стало відомо про ключові домовленості щодо постачання зброї Україні в рамках 30-го "Рамштайну".