Від початку окупації росіянами на ЗАЕС стався десятий блекаут

На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами.

Про це повідомило Міненерго

О 16:56 була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. У Міненерго кажуть, що це суттєве порушення умов нормальної експлуатації станції.

«Сьогоднішній інцидент вкотре доводить, що російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС», — наголосили у Міненерго.

Рашисти окупували Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Відтоді та працює під російським контролем, постійно стикаючись із блекаутами.

Усі енергоблоки Запорізької АЕС перебувають у стані «холодного зупину» — це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску та низької температури охолоджувальної води. Під час «холодного зупину» ядерний реактор не генерує електроенергії. Реактор може перебувати в такому стані нескінченно довго за умови під’єднання до енергоживлення.

ЗАЕС покладається на зовнішнє енергопостачання для цього, утім обстріли неодноразово призводили до обривів ліній електропередачі. У таких випадках починають працювати дизель-генератори, але вони розраховані на аварійні ситуації.

Міністерство закордонних справ рф заявило, що москва не повертатиме Україні окупованої Запорізької АЕС та не передаватиме її під спільний міжнародний контроль. росіяни стверджують, що ЗАЕС — це тепер російський ядерний об’єкт, який перейшов під юрисдикцію москви в жовтні 2022 року після незаконного референдуму в Запорізькій області.