Вдруге за місяць українські БПЛА атакували найбільший НПЗ на півдні РФ

У ніч проти п’ятниці, 26 вересня, у російському Краснодарському краї горів Афіпський нафтопереробний завод після чергової атаки безпілотників. Про інцидент повідомив Оперативний штаб Краснодарського краю. За їхніми даними, пожежа спалахнула нібито через падіння уламків одного з дронів на промислову установку підприємства. «Уламки безпілотника впали на одну з установок. Постраждалих немає. Сталося загоряння на площі близько 30 кв. метрів, яке вже ліквідували. На місці працюють оперативні та спеціальні служби», — заявили російські чиновники.

Підприємство вже не вперше стає мішенню атак. Попередня атака безпілотників відбулася 28 серпня — тоді на території заводу виникла масштабна пожежа, яку гасили кілька годин.

Останні місяці об’єкти паливно-енергетичного комплексу РФ, зокрема нафтобази та НПЗ, регулярно зазнають ударів безпілотників. Кремль традиційно звинувачує Україну, хоча офіційний Київ рідко підтверджує свою причетність до таких операцій.

Довідка: Афіпський НПЗ має проєктну потужність переробки нафти — 6,25 мільйонів тонн на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, газовий бензин і інші нафтопродукти. Афіпський НПЗ відіграє важливу логістичну роль — особливо для південного напрямку РФ — постачаючи дизельне пальне та авіаційний гас, які можуть використовуватися для військових потреб.

Як повідомляло раніше ForUa, 16 із 38 російських нафтопереробних заводів зазнали ударів з початку серпня.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

війна в УкраїніАфіпський НПЗатака на НПЗвлучання в НПЗукраїнські дронимасштабна пожежа
