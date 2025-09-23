16 із 38 російських нафтопереробних заводів зазнали ударів з початку серпня, - FT

Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах призвели до того, що експорт російського палива наблизився до найнижчого рівня з 2020 року, пише видання Financial Times.

За даними видання, 16 із 38 російських нафтопереробних заводів зазнали ударів з початку серпня, деякі з них неодноразово.

FT пише, що експорт дизельного палива, якщо він збереже поточні темпи, у вересні впаде до найнижчого місячного показника з 2020 року, згідно з даними OilX та Vortexa, які відстежують вантажі.

Росія є другим за величиною експортером дизельного палива у світі, приблизно половина її вантажів припадає на Туреччину, далі йдуть інші ринки Західної та Північної Африки та Бразилії.

Хоча Москва запровадила заборони на експорт російського бензину протягом більшої частини цього року, її продажі дизельного палива за кордон поки що не обмежуються.

Від початку 2024 року російські НПЗ регулярно зазнають атак українських безпілотників. На деяких заводах виходили з ладу установки первинної переробки нафти, які вимагали ремонту.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що «послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами й озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України».