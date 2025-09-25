Словенія стала першою країною-членом ЄС, яка заборонила в’їзд прем’єру Ізраїлю Нетаньягу

Словенія першою серед країн-членів Європейського Союзу оголосила про заборону на в’їзд для прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це заявила державна секретарка Міністерства закордонних та європейських справ Словенії Нева Грасич під час пресконференції в Любляні, повідомляє RTV SLO.

Нева Грасич пояснила, що оголошення Нетаньягу персоною нон ґрата не є заходом проти ізраїльського народу.

Проте держсекретар МЗС Словенії наголосила, що це надсилає чіткий сигнал уряду Ізраїлю про те, що Словенія очікує суворого дотримання рішень міжнародних судів та гуманітарного права.

Словенія стала першою країною-членом Європейського Союзу, яка пішла на такий крок.

Держсекретар МЗС Словенії нагадала, що 19 липня минулого року Міжнародний суд вже встановив, що дії Ізраїлю порушують як міжнародне гуманітарне право, так і права людини.

Нева Грасич звернула увагу, що незалежна комісія з розслідування Ради з прав людини ООН у звіті про події в Газі 16 вересня 2025 року встановила, що Ізраїль здійснює геноцид над палестинцями.

Вона наголосила, що це стало першим випадком, коли ООН визнала дії Ізраїлю в Газі геноцидом.