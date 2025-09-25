﻿
Економіка

Україна та ЄС продовжили дію "транспортного безвізу" до березня 2027 року

Міністерство розвитку громад та територій та Єврокомісія 25 вересня домовилися про продовження «транспортного безвізу» ще на 15 місяців — до березня 2027 року.

Про це повідомило українське відомство.

Так, українські перевізники та перевізники Євросоюзу й надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень. 

Як і раніше, перевізники з України та країн ЄС мають дотримуватись норм лібералізації перевезень. Зокрема, йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж. 

У міністерстві додали, що в межах продовження угоди про «безвіз» Україна зобов’язалась і надалі впроваджувати регулювання у сфері автомобільного транспорту, що відповідає євроінтеграційним зобов’язанням.

Так, до кінця 2026 року Україна має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарттахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній.

У відомстві наголосили, що після 1 липня 2026 року нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарттахографами. Це пристрої, які дають змогу контролювати швидкість руху транспорту, а також час відпочинку водія.

 Автор: Богдан Моримух

