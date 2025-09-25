﻿
Столиця

Київ паралізують ремонтом Солом’янської у «години пік» (Карта)

У зв’язку з проведенням дорожніх робіт, у столиці частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Солом’янською в Солом’янському районі.

Обмеження діятиме щодня з 26 до 29 вересня в нічний та післяобідній час – з 12:00 до 5:00.

Як повідомили у КК «Київавтодор», дорожники влаштовуватимуть на цій ділянці верхній шар асфальтобетонного покриття.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та планувати свої маршрути з урахуванням обмежень.

Раніше ми повідомляли, що нічні атаки паралізували залізницю: поїзди затримуються.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївКиївавтодорперекриття вулицьремонт дорігСолом'янка
