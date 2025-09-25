﻿
Війна

Нічні атаки паралізували залізницю: поїзди затримуються

Нічні атаки паралізували залізницю: поїзди затримуються

У ніч на 25 вересня внаслідок російських атак на інфраструктуру Миколаївської та Кіровоградської областей було частково порушено електропостачання залізничних ділянок. Через це низка поїздів "Укрзалізниці" зазнає затримок.

Як повідомляє Укрзалізниця, пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса – Дніпро, Кривий Ріг, а також №8/7 Одеса – Харків перебувають у безпечних укриттях. За попередніми даними, постраждалих немає.

Можливі затримки також на маршрутах №51/52 Запоріжжя – Одеса та №148/147 Київ – Одеса. На знеструмлені ділянки спрямовані резервні тепловози, щоб забезпечити продовження руху.

"Укрзалізниця" запевняє, що, попри затримки, всі пасажири будуть доставлені до кінцевих пунктів призначення. Залізничники оцінюють завдані збитки та вживають заходів для відновлення нормального руху.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна запустила перші поїзди євроколією до ЄС.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

УЗвійна в Українізатримка потягівобстріли залізниціатака на Укрзалізницю
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У російському Туапсе лунали вибухи після атаки морських дронів
Війна 24.09.2025 19:44:20
У російському Туапсе лунали вибухи після атаки морських дронів
Читати
Після оцінки МВФ Україна може отримати "репараційну позику" до 130 млрд євро, - Reuters
Економіка 24.09.2025 19:29:36
Після оцінки МВФ Україна може отримати "репараційну позику" до 130 млрд євро, - Reuters
Читати
Як змінюється приватна медицина України й чому Oxford Medical створює нові стандарти сервісу та цінностей
Суспiльство 24.09.2025 19:12:29
Як змінюється приватна медицина України й чому Oxford Medical створює нові стандарти сервісу та цінностей
Читати

Популярнi статтi