Нічні атаки паралізували залізницю: поїзди затримуються

У ніч на 25 вересня внаслідок російських атак на інфраструктуру Миколаївської та Кіровоградської областей було частково порушено електропостачання залізничних ділянок. Через це низка поїздів "Укрзалізниці" зазнає затримок.

Як повідомляє Укрзалізниця, пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса – Дніпро, Кривий Ріг, а також №8/7 Одеса – Харків перебувають у безпечних укриттях. За попередніми даними, постраждалих немає.

Можливі затримки також на маршрутах №51/52 Запоріжжя – Одеса та №148/147 Київ – Одеса. На знеструмлені ділянки спрямовані резервні тепловози, щоб забезпечити продовження руху.

"Укрзалізниця" запевняє, що, попри затримки, всі пасажири будуть доставлені до кінцевих пунктів призначення. Залізничники оцінюють завдані збитки та вживають заходів для відновлення нормального руху.

