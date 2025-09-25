Зеленський заявив, що готовий піти у відставку

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру керувати своєю країною в мирний час і готовий піти у відставку після закінчення війни. Про це він сказав Бараку Равіду в ефірі Axios.

«Моя мета — завершити війну», а не продовжувати балотуватися на посаду, — наголосив Зеленський.

Він також пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Чому це важливо

Ця заява є важливою, оскільки вибори в Україні відкладені на невизначений термін через воєнний стан, що викликає критику з боку опонентів, зокрема колишнього президента США Дональда Трампа.

Зеленський, чия популярність залишається високою (понад 60% за останніми опитуваннями), зазначив, що розуміє бажання людей мати «лідера з... новим мандатом» для прийняття важливих рішень, необхідних для досягнення довгострокового миру.

Конституція України прямо забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Навіть якщо правові перешкоди будуть подолані, безпекова ситуація та логістика залишаються складними: близько 20% території окуповано, а мільйони українців є внутрішньо переміщеними або біженцями.

Деталі заяви про вибори

Зеленський дав інтерв'ю в Нью-Йорку, безпосередньо перед тим, як залишити Генеральну Асамблею ООН і повернутися до Києва.

На запитання, чи зобов'яжеться він просувати вибори у разі домовленості про багатомісячне припинення вогню, він відповів «так».

Президент повідомив, що обговорив цю можливість з Трампом під час їхньої зустрічі у вівторок, сказавши, що у разі припинення вогню «ми можемо використати цей період часу, і я можу дати цей сигнал парламенту».

«Під час припинення вогню, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це може бути так», — сказав Зеленський.

Якби Президент схвалив законопроєкт про організацію виборів, він, ймовірно, був би легко прийнятий, враховуючи значну більшість його партії в парламенті.

Нагадаймо, Володимира Зеленського було обрано у 2019 році. Його п'ятирічний термін мав закінчитися у травні 2024 року , якби не початок повномасштабної війни.

Хоча його популярність зросла до близько 90% на початку вторгнення, він зіткнувся з першими великими внутрішніми протестами за час війни у липні, після спроби його парламентських союзників послабити антикорупційні органи, що викликало занепокоєння щодо демократичного розвитку країни. Цей крок був швидко скасований.

Нагадаймо, раніше Зеленський заявив, що проведення виборів залежатиме від підтримки партнерів та наявності гарантій безпеки.