Проведення виборів залежатиме від підтримки партнерів та наявності гарантій безпеки, – Зеленський

Вибори в Україні можуть відбутися за умови забезпечення перемир’я та належного рівня безпеки. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу Fox News.

Так, ведучий Брет Баєр нагадав, що в Україні не проводилися вибори, бо триває повномасштабна війна. Володимир Зеленський наголосив, що проведення виборів залежатиме від підтримки партнерів та наявності гарантій безпеки.

– Ми готові (до проведення виборів, – Ред.). Якщо буде перемир’я, навіть якщо це складно згідно з нашою Конституцією… Ми можемо провести вибори, якщо зможемо зробити це разом з нашими партнерами та за умови гарантій безпеки. Нам потрібна безпека на цих виборах, – заявив президент України.

Конституція та закони України не дозволяють проведення президентських та парламентських виборів під час воєнного стану.

ForUA нагадує, раніше прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що також вважає недоцільним проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни.

Воєнний стан – це особливий правовий режим, який вводиться в країні або в окремих регіонах у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із загрозою безпеці.

Під час воєнного стану забороняється проведення виборів усіх рівнів: вибори президента, народних депутатів, органів місцевого самоврядування. Також заборонено проведення референдумів.

Ці обмеження пов’язані з необхідністю зосередити зусилля на обороні країни.