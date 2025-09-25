В Україні стартує опалювальний сезон: Що буде з тарифами на тепло

Опалювальний сезон в Україні традиційно стартує у середині жовтня, приблизно з 15 числа.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, подача тепла в оселі має розпочатися, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб поспіль становить +8 градусів або нижче.

Водночас, місцева влада має право самостійно вирішувати, коли саме розпочати або відкласти опалювальний сезон, орієнтуючись на фактичну погоду. Окрім того, органи місцевого самоврядування можуть підключати до опалення соціальні об'єкти, такі як дитсадки, школи та лікарні, раніше, ніж житлові будинки.

Що буде з тарифами на опалення для населення

Під час воєнних дій в Україні для населення продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на теплову енергію, гарячу воду та природний газ. Це означає, що вартість опалення для споживачів залишається незмінною.

Уряд України підтвердив у листі до Міжнародного валютного фонду (МВФ), що питання можливого перегляду та підвищення тарифів для громадян розглядатиметься лише після завершення війни.

Таким чином, вартість опалення для українців, як і раніше, залежатиме від наявності лічильника тепла та фактичної температури надворі. Наприклад, у Києві тарифи на тепло не змінюються з 2019 року, і вартість однієї гігакалорії теплової енергії й далі становитиме 1 654,41 грн.

