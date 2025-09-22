Експерт Андрій Істевіч дав 7 порад, як економити енергію вдома у нелегкі часи

У сучасному світі, де енергоресурси стають дедалі дорожчими, а економічна нестабільність змушує кожного дбати про власний бюджет, важливо знайти ефективні способи зменшення витрат електроенергії та тепла у власній оселі, тим більше під час війни. Енергозбереження – це не просто модний тренд, а необхідність, що допомагає зберегти гроші і, як вважають експерти опитані виданням Вікна, робить внесок у захист довкілля. Відомий економіст та фахівець з енергоефективності Андрій Істевіч поділився своїми сімома практичними порадами, які допоможуть кожному українцю зменшити споживання енергії в домашніх умовах.

По-перше, Істевіч наголошує на важливості правильної теплоізоляції житла.

Навіть найкраща система опалення не дасть бажаного ефекту, якщо тепло просто «втікатиме» крізь тріщини в стінах, вікнах або дверях.

Ретельне ущільнення віконних рам, встановлення якісних дверей із металопластику, а також утеплення зовнішніх стін значно скорочують тепловтрати.

Експерт радить не зволікати з такими роботами, адже затрати на матеріали швидко окупляться за рахунок зниження рахунків за опалення.



По-друге, Андрій Істевіч звертає увагу на вентиляцію. Часто через провітрювання втрачається багато тепла, тож потрібно уникати тривалого відчинення вікон у холодні дні. Кращий варіант, не чекати коли опалювальний сезон, а заздалегідь встановити у будинку систему вентиляції з рекуперацією тепла, яка не лише забезпечує свіжий повітряний обмін, а й повертає значну частину тепла назад у приміщення. Це інвестиція, що принесе реальну економію на довгі роки.

Третя порада стосується освітлення. Енергозберігаючі лампи типу LED – знахідка для тих, хто прагне зменшити електроспоживання до мінімуму. Вони споживають удвічі або й утричі менше енергії, ніж традиційні лампи розжарювання і служать значно довше. Це означає не лише менші затрати на електроенергію, а й менше відходів.



Четвертим важливим аспектом є раціональне використання побутової техніки.

Експерт радить використовувати сучасні моделі з енергоефективним класом, а також вмикати їх лише при повному завантаженні (наприклад, пральна машина чи посудомийка).

Крім того, варто відмовитися від залишання техніки у режимі очікування, адже навіть у такому стані вона споживає електроенергію.



П’ята порада Істевіча пов’язана з використанням альтернативних джерел енергії. Якщо є можливість, варто розглянути встановлення сонячних батарей чи невеликих вітрових турбін. Це не тільки зменшить залежність від централізованих мереж, а й дозволить у довгостроковій перспективі суттєво збільшити заощадження. Експерт підкреслює, що такі інвестиції не обов’язково повинні бути масштабними – навіть мінімальна система може давати помітний результат.

Шоста рекомендація – це оптимізація режиму опалення. Істевіч радить налаштувати температуру в кімнатах так, щоб вона була комфортною, але не надмірно високою. Кожен градус вище 20°C стимулює зростання споживання енергії. Також корисно встановити програмовані термостати, які дозволяють автоматично знижувати температуру під час відсутності дому або вночі.

І остання, сьома порада – свідоме ставлення до споживання енергії всією родиною. Важливо навчити дітей і дорослих вимикати світло, коли виходять із кімнати, не залишати без потреби увімкненими електроприлади, а також формувати загальну відповідальність за раціональне користування ресурсами. Такий підхід не лише оптимізує витрати, а й виховує звичку дбайливого ставлення до довкілля.

Підсумовуючи, поради Андрія Істевіча створюють ефективну систему, яка допоможе кожному зменшити енергоспоживання будинку, знизити витрати та зробити свій внесок у більш сталий розвиток країни.

Застосування цих рекомендацій – це реальний крок до поліпшення добробуту у складні часи, коли кожна кіловат-година і кожна гривня на рахунку. Впровадження енергоефективних звичок сьогодні – це інвестиція у власний спокій та затишок завтра.