Держава заплатить за навчання студентів-контрактників - деталі

В Україні кожен студент-контрактник може оформити державний грант на оплату навчання через застосунок «Дія». Розмір гранту залежить від балів із Національного мультипредметного тесту (НМТ) з будь-яких двох предметів та коефіцієнта спеціальності.

Студенти з результатом 150+ балів отримають грант від 17 000 грн. Студенти з результатом 170+ балів можуть розраховувати на грант від 25 000 грн.

Грант надається на кожен семестр навчання, а кошти перераховуються безпосередньо на рахунок закладу освіти.

Як оформити грант через «Дію»:

- Оновіть та запустіть застосунок.

- Оберіть розділ «Сертифікат на навчання» → натисніть «Отримати грант».

- Підтвердіть дію Дія.Підписом.

Після того як університет отримає кошти, «Дія» надішле студенту сповіщення. Перерахування коштів за кожен семестр заплановано до 1 грудня та до 1 квітня.

Якщо студент вже оплатив навчання, а потім отримав грант, необхідно звернутися до закладу освіти для повернення сплачених коштів.

Міністерство освіти та науки зазначає, що програма грантів спрямована на підтримку студентів та стимулювання навчання за контрактною формою, а також на покращення доступності освіти для всіх охочих. Крім того, така система дозволяє винагороджувати студентів за високі результати НМТ та мотивує до успішного навчання.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні побільшає військових ліцеїв.

 

 

 

 

 

 

