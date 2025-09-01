Військова освіта: в Україні побільшає військових ліцеїв

Мережу військових ліцеїв в Україні буде розширено. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль під час візиту до київського ліцею імені Івана Богуна, повідомляє Міноборони.

У День знань міністр оборони України Денис Шмигаль відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна та привітав ліцеїстів та викладачів закладу з новим навчальним роком.

– Військова освіта — основа сучасного українського війська. Знання дають змогу перемагати на полі бою, демонструвати кмітливість, стійкість духу й винахідливість під час воєнних дій, – зазначив Денис Шмигаль.

Очільник оборонного відомства також заявив про плани щодо розширення мережі військових ліцеїв в Україні.

За його словами, Міноборони працює над тим, щоб у кожному регіоні був щонайменше один такий навчальний заклад.

– Серед молоді є величезний запит на якісну військову освіту, і ми створимо для її розвитку всі умови, – зазначив міністр.