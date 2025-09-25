Ситуація на фронті: окупанти перегруповуються для атаки на Херсон

Російські війська продовжують виснажливі атаки на Покровському напрямку та готуються до штурмів на Херсонському. 24 вересня РФ вела наступальні операції в Сумській області, Куп’янському та Харківському напрямках, але просування не зафіксовано. На Сіверському напрямку російські підрозділи намагалися атакувати українські точки запуску безпілотників, застосовуючи інфільтрацію невеликими групами та тепловізійні плащі для захисту від ударів дронів, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними українських розвідників, спроби РФ накопичити сили влітку 2025 року не дали результату. Інтенсивність боїв на Сіверському напрямку, ймовірно, зросте восени та взимку через зниження температури, що дозволить довше працювати батареям безпілотників.

Російські війська також проводять ротацію підрозділів та покращують логістику на Краматорському напрямку, а на Херсонському – обмежені наступальні операції продовжуються без значного просування.

Полковник Владислав Волошин, речник Південних оборонних сил України, повідомив, що РФ накопичує війська та зміцнює позиції на східному березі Херсонської області між річкою Конка, окупованими Олешками та Антонівським автомобільним мостом для можливого наступу в напрямку Антонівського мосту.

ISW зазначає, що на початку серпня 2025 року російські війська змінили тактику з пріоритету розвідки та інфільтрації на більш активні атаки невеликими штурмовими групами з потужною підтримкою артилерії та безпілотників.

На Лиманському та Покровському напрямках ЗСУ просунулися, а на інших фронтах ведуться позиційні бої.

Як повідомляло раніше ForUa, близькі до Кремля джерела розкрили стратегію Путіна.