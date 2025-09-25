Трамп стає неймовірно нетерплячим до росіян, - віцепрезидент США

Президент США Дональд Трамп дедалі більш різко реагує на дії Росії та вважає, що війна завдає їй серйозної шкоди. «Трамп реагує на реалії ситуації, він стає неймовірно нетерплячим щодо росіян», – зазначив віцепрезидент США Джей Ді Венс. За його словами, американський президент «бачить цифри» й упевнений, що війна є руйнівною саме для РФ.

Віцепрезидент додав, що позиція Трампа щодо війни в Україні залишається незмінною, проте він дав росіянам чіткий сигнал про наслідки відмови від переговорів. «Якщо росіяни відмовляться вести мирні переговори щодо України – це буде дуже погано для їхньої країни», – наголосив Венс.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським на полях Генасамблеї ООН 23 вересня Трамп назвав росію «паперовим тигром», якого можна перемогти.

