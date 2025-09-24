Заява Трампа про Україну може свідчити про відсторонення від війни, – Reuters

Президент США Дональд Трамп своєю заявою про здатність України повернути території за допомогою Євросоюзу міг натякнути, що він віддаляється від питання війни, повідомляє Reuters.

Неназвані співрозмовники видання, коментуючи гучну заяву Трампа про Україну, попередили, що американський лідер може сигналізувати, що тепер саме Європі слід допомагати Україні.

“Він, схоже, каже своє ‘прощавайте’, чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому разі, карти для нас зрозумілі. Ми знаємо, що маємо робити”, — розповів у коментарі Reuters західноєвропейський чиновник.

Водночас високопоставлений східноєвропейський дипломат зазначив, що коментарі Трампа про Україну спрямовані на те, щоб показати: “він починає дистанціюватися, посилаючи сигнал, що це питання Європи”.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав заяву Трампа, але підкреслив, що настав час Європі діяти рішучіше.

“Ми можемо домогтися набагато більшого, не всі європейські держави виконали те, що обіцяли Україні. Ми повинні подивитися, які ще фінансові та військові варіанти в нас є”, — додав він, зазначивши, що Європі буде нелегко наростити зусилля у сфері безпеки.

Директор з міжнародної безпеки в RUSI Ніл Мелвін вважає, що така заява вказує на зміну розуміння Трампом війни РФ проти України.

“Він визнав, що конфлікт складніший, і він явно розчарований Путіним. Тому, я думаю, це, можливо, успіх української та європейської дипломатії, що це пояснення дійшло до нього”, — уточнив Мелвін.

ForUA нагадує, 23 вересня на Генасамблеї ООН Трамп заявив, що Вашингтон готовий ввести «потужні мита» щодо Росії, якщо та не завершить війну проти України. Однак для їх ефективності аналогічні дії має зробити і Європа.