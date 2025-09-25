﻿
Суспiльство

Погода 25 вересня: майже без опадів, до +19°

Погода 25 вересня: майже без опадів, до +19°

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. У південно-західній частині та на сході країни - місцями невеликий дощ. На решті території - без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині можливі місцями пориви 15-20 м/с, повідомили синоптики. Температура повітря +11-16°, на узбережжі морів + 14-19°.

У Києві та області очікується суха погода з невеликою хмарністю. Вітер - північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці +12-14°, в області +11-16°.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 25 вересня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У російському Туапсе лунали вибухи після атаки морських дронів
Війна 24.09.2025 19:44:20
У російському Туапсе лунали вибухи після атаки морських дронів
Читати
Після оцінки МВФ Україна може отримати "репараційну позику" до 130 млрд євро, - Reuters
Економіка 24.09.2025 19:29:36
Після оцінки МВФ Україна може отримати "репараційну позику" до 130 млрд євро, - Reuters
Читати
Як змінюється приватна медицина України й чому Oxford Medical створює нові стандарти сервісу та цінностей
Суспiльство 24.09.2025 19:12:29
Як змінюється приватна медицина України й чому Oxford Medical створює нові стандарти сервісу та цінностей
Читати

Популярнi статтi