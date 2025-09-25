Погода 25 вересня: майже без опадів, до +19°

Сьогодні в Україні очікується невелика хмарність. У південно-західній частині та на сході країни - місцями невеликий дощ. На решті території - без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині можливі місцями пориви 15-20 м/с, повідомили синоптики. Температура повітря +11-16°, на узбережжі морів + 14-19°.

У Києві та області очікується суха погода з невеликою хмарністю. Вітер - північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря у столиці +12-14°, в області +11-16°.