Прем'єр-міністерка України Юлії Свириденко зустрілася із командуванням підрозділів, які працюють на Донецькому напрямку та нагородила військовослужбовців. Про це Свириденко повідомила у Телеграмі.

«Працюємо з командою на Донеччині. Мала честь нагородити військовослужбовців Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, представників бойових підрозділів Національної поліції, працівників сервісних підрозділів та рятувальників», - зазначила Свириденко.

Вона зустрілася із командуванням підрозділів, які працюють на Донецькому напрямку, заслухала доповіді про оперативну обстановку та ситуацію із забезпеченням.

«Рада познайомитися з командиром 1 корпусу Національної гвардії України "Азов" Денисом Прокопенком. Дякую усім складовим Сил оборони та безпеки за службу і захист! Завдяки вам Україна стоїть, продовжує існувати і працювати», - наголосила Свириденко.