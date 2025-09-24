Зеленський виступаючи на Генасамблеї ООН розповів про управління дронами за допомогою ШІ

Уже незабаром безпілотники за допомогою штучного інтелекту (ШІ) будуть здатні автономно атакувати заздалегідь визначені цілі, заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу на Генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі десятки тисяч людей за допомогою дронів вміють “професійно вбивати”. Такі безпілотники складніше зупинити, ніж будь-яку зброю – ножі чи бомбу. Глава держави наголосив, що це результат повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

– Раніше лише найсильніші країни могли дозволити собі використовувати дрони, тому що вони були дорогими і складними. Тепер навіть прості дрони можуть пролітати тисячі кілометрів. Військова техніка більше не звертає уваги на географію – тепер вона її трансформує, – додав Зеленський.

Зеленський додав, що минулого тижня у Північній Кореї зробили заяву, що тестується тактичний ударний дрон. Як пояснює глава держави, це означає, що навіть країни з обмеженими ресурсами здатні виробляти зброю, яка небезпечна для сусідів. Водночас, за словами президента, можлива ситуація, за якої всі типи безпілотників стануть доступними навіть для терористів або картелів.

– Світ рухається занадто повільно, щоб захиститися. А зброя рухається швидко. Зараз компанії вже працюють над дронами, які можуть збивати інші дрони. І це лише питання часу – невеликої кількості часу – перш ніж дрони почнуть воювати з дронами, атакувати критичну інфраструктуру – повністю автономно, без участі людини, за винятком небагатьох, хто керує системами ШІ, – вважає президент.

Водночас Зеленський наголосив на тому, що світу потрібні глобальні правила щодо того, де може застосовуватися ШІ в системах озброєнь. За словами президента, це так само ж терміново, як зупинення поширення ядерної зброї.

– Нам треба відновити міжнародну співпрацю. Бо декілька років мине, і може бути вже пізно. 10 років тому ніхто не міг уявити, що з’являться дрони, які допоможуть створювати мертві зони на десятки кілометрів, – додав Зеленський.

До речі, раніше Зеленський заявив, що Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам перевірені системи.