Росія хоче окупувати якнайбільше українських територій, а не лише чотири області, - ISW

Заява Росії про намір наступати в Харківській області свідчить про те, що Москва не відмовилась від своїх територіальних претензій на українські землі.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), ця заява безпосередньо суперечить раніше озвученим твердженням РФ про те, що її інтереси обмежуються лише Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями.

Аналітики ISW припускають, що Міністерство оборони Росії зробило цю заяву щодо Харківщини, щоб виправдати втрати в ході спроб захоплення Куп’янська.

“Міноборони РФ рідко настільки відкрито озвучує свої оперативні наміри, як у заяві 23 вересня. Ймовірно, це було зроблено з метою інформаційного впливу”, — йдеться у звіті.

Водночас, наразі немає підтверджень про те, що російські війська частково оточили українські підрозділи в районі Куп’янська.

Нагадаємо, Сили оборони проводять контрнаступальні дії на фронті у Донецькій області — Покровському та Добропільському напрямках.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України зірвали російську наступальну операцію у районі Покровська та Добропілля. Українські підрозділи завдали окупантам відчутних втрат і позбавили противника можливости провести повноцінний наступ на цьому напрямку.