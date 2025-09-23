Медики з'ясували, який популярний напій зміцнює імунну систему організму

Вживання зеленого чаю не лише позитивно впливає на загальний стан здоров'я, але й сприяє значному зміцненню антиоксидантного захисту організму. Це допомагає клітинам краще протистояти пошкодженням, спричиненим оксидативним стресом, і може зменшити ризик нейродегенеративних захворювань.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами з Інституту медичних наук Махавіра в Індії. Результати опубліковані у International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research.

Деталі дослідження

Команда дослідників спостерігала за 255 учасниками віком від 20 до 50 років. Протягом двох тижнів вони щодня випивали дві стандартизовані чашки зеленого чаю. До та після експерименту у всіх учасників брали зразки крові для вимірювання маркерів оксидативного стресу та антиоксидантної здатності.

Особливу увагу вчені приділили трьом ключовим ферментам: супероксиддисмутазі, каталазі та глутатіонпероксидазі. Ці ферменти, як відомо, відіграють важливу роль в імунній системі організму. Крім того, був виміряний рівень малонового діальдегіду — маркера пошкодження клітин, спричиненого вільними радикалами.

Ключові висновки

Дослідження показало, що всього за вісім тижнів рівень малонового діальдегіду значно знизився. Це свідчить про значне зменшення пошкоджень клітин.

Крім того, загальна антиоксидантна здатність крові значно зросла, а активність трьох захисних ферментів помітно покращилася. Ці позитивні зміни спостерігалися в усіх учасників, незалежно від їхнього віку та статі.

Вчені підтвердили, що щоденне вживання всього двох чашок зеленого чаю ефективно знижує оксидативний стрес і покращує механізми антиоксидантного захисту у здорових дорослих.

Профілактичний ефект

Хоча зелений чай не замінить збалансованого харчування та фізичних вправ, він може стати простою, але ефективною щоденною добавкою. Його регулярне споживання підтримує захисні механізми організму та допомагає зменшити довгострокові процеси, які можуть призвести до пошкодження клітин.

