Медики з'ясували, яка їжа може підвищувати ризик небезпечної хвороби у дітей – дослідження

Науковці з Південно-Східного університету в Нанкіні (Китай) виявили тісний зв'язок між харчовими уподобаннями дітей та ризиком розвитку астми. Перевага маринованої, копченої та смаженої їжі, схоже, значно збільшує ймовірність захворювання, тоді як риба та морепродукти демонструють захисний ефект. Результати дослідження опубліковано у журналі «Pediatric Investigation».

Зростання поширеності астми та пошук факторів ризику

Астма вражає мільйони дітей у всьому світі, і її поширеність помітно зросла в останні десятиліття. Для покращення профілактики вчені активно шукають фактори, що впливають на ризик розвитку хвороби. Окрім відомих чинників, таких як генетична схильність, забруднення повітря та пасивне куріння, все більше уваги приділяється харчуванню.

Деталі дослідження: Шкідливі уподобання

Китайські експерти проаналізували дані 8412 дітей із Шанхаю, середній вік яких становив близько 6,6 років. Батьки надали інформацію про харчові уподобання та історію хвороби, а діти пройшли медичний огляд. Астма була діагностована у 392 дітей.

Логістичний регресійний аналіз показав, що діти, які віддавали перевагу маринованим (соленим) та копченим продуктам, мали на 81 відсоток підвищений ризик астми.

Гендерні відмінності: Аналіз підгруп виявив, що смажена їжа була особливо небезпечною для дівчаток, тоді як маринована та копчена – для хлопчиків. Загалом, поширеність астми серед хлопчиків була більш ніж удвічі вищою.

Риба та морепродукти – природний захист

На противагу шкідливим уподобанням, любов до риби та морепродуктів була пов'язана зі значним зниженням ризику астми у дітей з нормальною вагою, незалежно від статі.

Чому так відбувається?

Доктор Цзенлян Руань, один з авторів дослідження, пояснює можливі механізми:

Маринована та копчена їжа (наприклад, ковбаси, шинка) містить нітрити, поліциклічні ароматичні вуглеводні та високий рівень солі. Ці сполуки можуть викликати оксидативний стрес та запалення дихальних шляхів . Високе споживання солі також може призводити до звуження дихальних шляхів (бронхоконстрикції).

Риба та морепродукти багаті на омега-3 жирні кислоти та вітамін D, які, як відомо, корисні для імунної системи та, очевидно, мають захисний ефект від астми.

Висновок для батьків

«Результати показують, що, здавалося б, простий вибір їжі може мати довгострокові наслідки для дихальної системи», – наголошує доктор Руан. Хоча дослідження не доводить прямого причинно-наслідкового зв'язку, воно надає вагомі докази зв'язку між дієтою та астмою. Вчені рекомендують коригування раціону з акцентом на зменшення споживання маринованих, копчених та смажених продуктів та збільшення споживання риби та морепродуктів як потенційний спосіб зниження ризику астми у дітей.

Раніше стало відомо, що голос матері значно прискорює розвиток мозку немовлят - дослідження.