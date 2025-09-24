﻿
Суспiльство

Яніна Соколова заявила про квартиру Гетманцева в Парижі

Ведуча та журналістка Яніна Соколова у своєму TikTok розповіла про нерухомість, яка належить голові податкового комітету Верховної Ради Данилу Гетманцеву.

За словами Соколової, Гетманцев нещодавно звинуватив українців у низьких пенсіях та зарплатах, пов’язавши це з ухилянням від сплати податків. «Податки платити важливо, але чи самі депутати чесно декларують своє майно?» – поставила риторичне запитання журналістка.

Соколова заявила, що з власних джерел перевірила інформацію щодо майна Гетманцева. Вона зазначила, що у декларації депутата вказана квартира у Парижі площею 142 квадратні метри, придбана у 2022 році за 9 мільйонів гривень (близько 184 тисяч євро).

«Як ви вважаєте, реально за таку вартість купити простору квартиру у Франції, тим більше в Парижі – місті, де нерухомість одна з найдорожчих у світі? Спойлер: навряд чи», – наголосила ведуча.

Нагадаймо, раніше нардеп Гетманцев розкрив, як держава обманює українців

 Автор: Анна Сенченко

Теги:

податкинерухомістьквартираДанило ГетманцевЯніна Соколова
