Словаччина вимагає грошей, щоб захистити себе від України

Словаччина та інші країни Європейського Союзу, що межують з Україною, виступають за створення спеціального фонду. Мета фонду — захистити місцевих фермерів від тиску, спричиненого імпортом агропродовольчих товарів з України.

Про це заявив міністр сільського господарства Словаччини Ріхард Такач у Брюсселі. За його словами, Єврокомісія збільшила квоти на українську продукцію значно більше, ніж обіцяла раніше. Замість очікуваних 25% зростання становить 400-500% для деяких товарів, що суттєво нарощує безмитні поставки на ринок ЄС.

Проблеми для європейських фермерів

Ріхард Такач наголошує на проблемі нерівних умов:

«Одна справа — це кількість, інша — якість товарів та безпека, тому що європейські фермери повинні дотримуватися суворих стандартів щодо обприскування, добрив та різних правил, чого не роблять українські фермери».

Міністр зазначив, що сусідні з Україною країни вже зверталися до Єврокомісії з цим питанням кілька місяців тому. Проте, деякі західні країни ЄС не відчувають тиску від українського імпорту та зацікавлені в цих товарах.

Новий фінансовий механізм

Словаччина бачить вирішення проблеми у створенні спеціального фонду, що буде призначений для країн-сусідів України.

«З цього фонду нашим фермерам та виробникам продуктів харчування компенсували б можливі втрати та дефіцит», — пояснив Ріхард Такач.

Міністр додав, що Словаччина буде активно тиснути на Єврокомісію для ухвалення цього рішення не лише через своє міністерство, а й на рівні прем’єр-міністра.

Спільна позиція сусідніх країн

Такач також домовився з польським колегою про спільні дії. Країни, що межують з Україною, планують разом виступати проти необґрунтованого підвищення квот та наполягати на створенні фонду компенсацій. Вони вважають, що фермери та виробники, які зазнають збитків, повинні отримати відповідну фінансову підтримку.

Очікується, що питання збільшення квот на українську агропродукцію буде обговорюватися на спільному засіданні урядів Словаччини та України.

