Економіка

Зеленський підписав закон, що може обвалити ціни для фермерів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, який запроваджує експортне мито на сою та ріпак. Цей документ встановлює мито у розмірі 10% на вивезення цих культур з України.

Шлях законопроєкту

Варто зазначити, що законопроєкт №13157 є другою спробою запровадити експортне мито.

  • 18 червня 2025 року депутати не підтримали аналогічну ініціативу в рамках законопроєкту №13134.

  • Згодом, «соєво-ріпакову» правку реанімували та внесли до нового документа — законопроєкту №13157.

  • 16 липня Верховна Рада ухвалила його в другому читанні.

Реакція агроспільноти

Українська агроспільнота виступила категорично проти запровадження цього мита. Експерти наголошують, що такі зміни призведуть до негативних наслідків для галузі.

  • Зниження закупівельних цін: Експортне мито може тимчасово збагатити великих переробників за рахунок падіння цін на сировину всередині країни.

  • Скорочення посівних площ: У довгостроковій перспективі фермери можуть зменшити посівні площі сої та ріпаку через зниження прибутковості.

Підписання цього закону викликало бурхливі дискусії в аграрному секторі, адже його наслідки можуть суттєво вплинути на економіку та конкурентоспроможність українського сільського господарства.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

митоаграріїЗеленськийекспортне мито
