Зеленський підписав закон, що може обвалити ціни для фермерів

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13157, який запроваджує експортне мито на сою та ріпак. Цей документ встановлює мито у розмірі 10% на вивезення цих культур з України.
Шлях законопроєкту
Варто зазначити, що законопроєкт №13157 є другою спробою запровадити експортне мито.
-
18 червня 2025 року депутати не підтримали аналогічну ініціативу в рамках законопроєкту №13134.
-
Згодом, «соєво-ріпакову» правку реанімували та внесли до нового документа — законопроєкту №13157.
-
16 липня Верховна Рада ухвалила його в другому читанні.
Реакція агроспільноти
Українська агроспільнота виступила категорично проти запровадження цього мита. Експерти наголошують, що такі зміни призведуть до негативних наслідків для галузі.
-
Зниження закупівельних цін: Експортне мито може тимчасово збагатити великих переробників за рахунок падіння цін на сировину всередині країни.
-
Скорочення посівних площ: У довгостроковій перспективі фермери можуть зменшити посівні площі сої та ріпаку через зниження прибутковості.
Підписання цього закону викликало бурхливі дискусії в аграрному секторі, адже його наслідки можуть суттєво вплинути на економіку та конкурентоспроможність українського сільського господарства.Автор: Галина Роюк