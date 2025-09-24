Оголошено короткий список Букерівської премії 2025

Журі однієї з найпрестижніших літературних премій світу, Букерівської премії, оголосило короткий список із шести романів, які змагатимуться за головну нагороду. Це визначна подія в літературному світі, що щороку привертає увагу мільйонів читачів.

До складу журі, яке очолив письменник і лауреат Букерівської премії Родді Дойл, увійшли відомі діячі літератури та мистецтва, зокрема романістка Айобамі Адебайо, акторка й продюсерка Сара Джессіка Паркер, літературний критик Кріс Пауер, а також письменниця Кайлі Рід.

Шортліст Букерівської премії:

«Плоть» (Flesh), Девід Салай

«Решта нашого життя» (The Rest of Our Lives), Бенджамін Марковіц

«Самотність Соні та Санні» (The Loneliness of Sonia and Sunny), Кіран Десаї

«Земля взимку» (The Land in Winter), Ендрю Міллер

«Прослуховування» (Audition), Кеті Кітамура

«Ліхтарик» (Flashlight), Сьюзен Чой

За словами представників журі, до списку увійшли твори, що «розширюють межі наративної форми» та досліджують «зв’язки, що об'єднують сім'ї», а також кризові моменти. Ці романи занурюють читача в знайомі життєві ситуації, де персонажі борються зі зміною сімейних відносин, руйнуванням шлюбів та тягарем власної історії.

На жаль, роман канадської письменниці українського походження Марії Реви «Кінець» (Endling) не потрапив до цьогорічного короткого списку. Цей твір, події якого відбуваються в Україні, розповідає про подорож трьох жінок і равлика, що перебуває під загрозою зникнення.

Ім’я переможця Букерівської премії буде оголошено на урочистій церемонії в Лондоні. Автор-переможець отримає грошову винагороду в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів, тоді як кожен автор із короткого списку отримає по 2500 фунтів стерлінгів.