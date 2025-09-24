«Я прожила понад 150 життів»: пішла з життя культова італійська акторка

На 88-му році життя померла видатна італійська акторка Клаудія Кардинале. Вона померла у французькому Немурі в колі своїх дітей, повідомляє The Guardian.

Кардинале стала відомою завдяки ролям у більш ніж сотні фільмів, серед яких «8 1/2» Федеріко Фелліні, «Леопард», «Рожева пантера», «Одного разу на Дикому Заході» та «Професіонали».

Майбутня кінозірка народилася в Тунісі у сицилійській родині та потрапила до світу кіно у 1957 році після перемоги на конкурсі краси, головним призом якого була поїздка на Венеційський кінофестиваль.

«Я прожила понад 150 життів: життів повії, святої, романтичної героїні, всіх типів жінок, і це чудово, що я мала можливість змінювати себе», — говорила Кардинале, коли у 2002 році отримувала нагороду за життєві досягнення на Берлінському кінофестивалі.

У 2000 році вона була призначена послом доброї волі ЮНЕСКО із захисту прав жінок. У Клаудії Кардинале залишилося двоє дітей.

