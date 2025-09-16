Помер Роберт Редфорд - легенда Голлівуду, режисер і засновник Sundance

Роберт Редфорд, культовий актор, оскароносний режисер, засновник кінофестивалю Sundance та відомий екологічний активіст, помер сьогодні, 16 вересня, у віці 89 років.

Редфорд прославився ролями у фільмах «Буч Кессіді та Санденс Кід» (1969) та «Вся президентська рать» (1976). Протягом десятиліть він залишався одним із найпопулярніших акторів Голлівуду — від комедій і драм до трилерів.

У 40 років він дебютував як режисер та одразу отримав «Оскар» за картину «Звичайні люди» (1980), яка також була відзначена ще трьома преміями Американської кіноакадемії, включно з нагородою за найкращий фільм.

У 1981 році Редфорд заснував Інститут Санденс, а згодом і однойменний кінофестиваль у Юті, який став однією з найважливіших світових платформ для незалежного кіно.

Окрім роботи в кіно, він був активним захисником довкілля, неодноразово підкреслюючи, що акторська кар’єра була лише частиною його життя, тоді як головними залишалися реальні суспільні й екологічні виклики.