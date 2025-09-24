﻿
Суспiльство

Погода 24 вересня: подекуди похолодає та дощитиме

Стогодні в Украхні очікується мінлива хмарність. Опади можливі лище у західних, північних та Вінницькій областях Там подекуди очікується невеликий дощ. На решті території - без опадів. Вітер - переважно північний, 5-10 м/с, повідомили синоптки.

Температура повітря у північних, більшості західних та центральних областей +11-16°, на решті території +19-24°, на крайньому півдні та сході країни до +27°.

У Києві та області - мінлива хмарність. Подекуди пройде невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура повітря в Києві +13-15°; в області + 8-13°, вдень 11-16°.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

