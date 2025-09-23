У Нью-Йорку викрили велику телекомунікаційну мережу, що могла порушити роботу стільникового звʼязку

В районі Нью-Йорка американські правоохоронці викрили велику телекомунікаційну мережу, що могла порушити роботу стільникового звʼязку. Саме тоді у місто зʼїжджалися десятки світових лідерів на засідання Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомила Секретна служба США.

Спецслужбовці виявили понад 300 SIM-серверів та 100 000 SIM-карт на кількох об’єктах. Вони були згруповані у радіусі 56 км від сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Слідчі вважають, що мережу могли використовувати для здійснення численних анонімних телефонних погроз на адресу американських високопосадовців, а також для здійснення «широкого спектра телекомунікаційних атак».

Йдеться про виведення з ладу веж стільникового зв'язку, здійснення атак типу «відмова в обслуговуванні» та сприяння анонімному, зашифрованому зв'язку між потенційними зловмисниками та злочинними організаціями.

"Неможливо недооцінити те, на що здатна ця система. Вона може виводити з ладу вежі стільникового зв’язку, тож люди більше не зможуть спілкуватися, чи не так? ... Ви не можете надсилати текстові повідомлення, ви не можете користуватися мобільним телефоном. А якщо поєднати це з якоюсь іншою подією, пов’язаною з Генеральною Асамблеєю ООН, знаєте, використовуйте там свою уяву, це може мати катастрофічні наслідки для міста", - сказав Politico спеціальний агент, відповідальний за офіс Секретної служби в Нью-Йорку, Метт МакКул.

За його словами, коли агенти зайшли на об'єкти, вони виявили ряди серверів та полиці, завалені SIM-картами. Понад 100 000 з них вже були активними, але також була велика кількість, яка чекала на запуск, що свідчить про те, що оператори готувалися подвоїти або навіть потроїти потужність мереж. МакКул описав це як добре фінансоване, високоорганізоване підприємство, яке коштувало мільйони доларів лише на обладнання та SIM-картки.

Як зауважив агент, ця операція мала можливість надсилати до 30 мільйонів текстових повідомлень на хвилину.

Чиновники також попередили про хаос, який могла б спричинити мережа, якби її не викрили. МакКул порівняв потенційний вплив із відключеннями стільникового зв'язку, що сталися після терактів 11 вересня та вибуху під час Бостонського марафону, коли мережі руйнувалися під навантаженням. У цьому випадку, за його словами, зловмисники змогли б здійснити таке відключення у зручний для них час.