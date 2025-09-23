Два тижні лікарі боролися за життя 24-річної Тетяни Сакіян, проте дива не сталося і вона померла. Про це ТСН повідомили рідні Тетяни.

Тетяна з чоловіком отримали понад 80% опіків тіла під час російської атаки на Київ 7 вересня. Вони мешкали на Борщагівці, у їхній будинок влучив шахед. Молода жінка була вагітна. Сестра Тетяни, Аліна, розповіла, що подружжя обгоріло від вибухової хвилі від шахеда, який влетів просто у балкон квартири.

«Малюка врятували медики, зробивши кесарів розтин. Хлопчика назвали Назаром. Сьогодні вночі, попри надії рідних, Тетяни не стало. Батько Назарчика ще бореться за життя, тож хлопчика збираються взяти на виховання близькі подружжя», — пише ТСН.

Тієї страшної ночі у Святошинському районі також загинула 32-річна Вікторія Гребенюк та її двомісячний син Роман. Жінка працювала в благодійній організації «100% Життя». Будівля, в якій жила Вікторія, була зруйнована з 6-го по 9-й поверх. За словами колег Вікторії, російський удар влучив безпосередньо в дитячу кімнату, де Вікторія спала зі своїм 2-місячним сином Романом

Внаслідок тої нічної атаки влучання та падіння уламків були зафіксовані у декількох районах. Ворог поцілив навіть у будівлю Кабінету Міністрів. Проте найбільше ушкоджень було у Святошинському районі.