Євросоюз може розморозити 550 млн євро для Угорщини в обмін на санкції проти РФ, – FT

Європейська комісія планує розморозити близько €550 млн з фондів ЄС для Угорщини, щоб подолати вето прем’єр-міністра Віктора Орбана на нові санкції проти Росії. Про це повідомляє Financial Times.

Брюссель заморозив близько €22 млрд коштів ЄС, виділених Угорщині на 2022 рік, через занепокоєння щодо незалежності судової влади, прав на прихисток, дискримінації ЛГБТ+ та академічної свободи.

Частину цих коштів поступово розморожують для впливу на Орбана: у 2023 році Угорщина отримала 10 млрд євро за умови відмови від вето на допомогу Україні.

У травні Угорщина запросила €605 млн в рамках проміжного перегляду витрат спільного бюджету ЄС.

Після місяців переговорів Брюссель погодився виділити більшу частину – близько €550 млн.

Будапешт використовує юридичну лазівку, що дає змогу переводити заморожені кошти на інші програми.

Зазначимо, що ЄС перебуває під тиском США, які закликають блок повністю припинити імпорт російських енергоносіїв і вжити заходів проти Індії та Китаю.

Однак нові санкції можуть бути ухвалені лише одногостайно, а Угорщина та Словаччина – останні імпортери російської нафти – погрожують ветувати обмеження.

Раніше Угорщина подала позов до суду ЄС проти використання доходів від заморожених активів російського Центробанку для допомоги Україні.

Будапешт оскаржує рішення Ради ЄС та Європейського фонду миру, довгий час перешкоджаючи виділенню понад €6 млрд з ЄФМ.

Угорщина також ускладнює вступ України до ЄС, блокуючи переговорні кластери.