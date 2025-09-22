Медики назвали популярний продукт, що може пошкодити мозок і погіршити пам'ять

Нове дослідження виявило, що регулярне та надмірне споживання певних штучних підсолоджувачів може призводити до значного зниження когнітивних функцій та погіршення пам'яті. Особливо схильними до цього ризику виявились люди з діабетом.

Дослідницька група з Університету Сан-Паулу в Бразилії проаналізувала дані 12 772 дорослих учасників, які заповнювали анкети про свої харчові звички протягом 24 років. Результати дослідження опубліковані у журналі Neurology.

Як проводилося дослідження?

Учасників розділили на три групи залежно від щоденного споживання підсолоджувачів: низьке, помірне та високе. Середнє споживання в останній групі сягало 191 міліграма на день, що еквівалентно приблизно одній банці дієтичної коли з аспартамом. Найбільш поширеним підсолоджувачем серед учасників був сорбіт.

Протягом дослідження учасники проходили стандартизовані тести для оцінки пам'яті, мови та швидкості обробки інформації.

Результати, що викликають занепокоєння

Дослідження показало, що у групі з найбільшим споживанням штучних підсолоджувачів швидкість зниження навичок мислення та пам'яті була на 62% вищою порівняно з групою, де підсолоджувачі майже не вживали. За даними дослідників, це відповідає прискоренню когнітивного старіння приблизно на 1,6 року.

Навіть у групі з помірним споживанням було зафіксовано прискорення зниження когнітивних здібностей на 35%, що відповідає прискоренню старіння мозку на 1,3 року.

Цікаво, що найпомітніший негативний вплив спостерігався у людей віком до 60 років, тоді як у старших учасників значних кореляцій не виявили.

Діабет і підсолоджувачі: подвійний ризик

Зв'язок між споживанням підсолоджувачів та погіршенням когнітивних функцій виявився значно сильнішим у людей з діабетом.

Дослідники перевірили вплив різних підсолоджувачів, включаючи аспартам, сахарин, ацесульфам-К, еритритол, сорбіт та ксиліт. Майже всі вони показали зв'язок зі зниженням когнітивних функцій. Винятком стала тагатоза, яка не мала негативного впливу.

«Низькокалорійні та безкалорійні підсолоджувачі часто вважаються здоровою альтернативою цукру, але наші результати показують, що деякі з них можуть з часом негативно впливати на здоров'я мозку», — підсумовує авторка дослідження, доктор Клаудія Кімі Суемото.

Хоча це дослідження не доводить прямого причинно-наслідкового зв'язку, воно є вагомим доказом того, що високе споживання підсолоджувачів може погіршувати розумову діяльність.

Раніше медики назвали добавку, яка захищає від раку шкіри.