Паливна криза в Росії посилюється: українські удари спричинили дефіцит бензину

В Росії загострюється паливна криза, спричинена дефіцитом бензину на окремих заправках. Найбільше труднощів відчувають приватні АЗС, про що повідомляє агентство Reuters.

Дефіцит палива став прямим наслідком атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи (НПЗ) та експортні термінали. Ці удари суттєво скоротили обсяги переробки нафти. За розрахунками Reuters, удари вивели з ладу об'єкти, що відповідають за щонайменше 17% потужностей з переробки нафти в Росії. Це, у свою чергу, призвело до скорочення виробництва бензину, виробництво якого і до цього відповідало лише внутрішньому попиту.

Проблеми з постачанням і вплив на економіку

Україна посилила удари по енергетичній інфраструктурі Росії, щоб знизити експортні доходи Москви, викликати невдоволення всередині країни та підштовхнути Кремль до переговорів про мир. Хоча великих черг на заправках поки що немає, популярні марки бензину, такі як А-92 і А-95, часто відсутні.

Дефіцит бензину вперше виник на Далекому Сході та в окупованому Криму ще в серпні, а згодом поширився на інші регіони. Найбільш гостро цю проблему відчувають приватні АЗС, які становлять близько 40% від загального обсягу продажів палива в країні. Через високі відсоткові ставки (17%) і скорочення переробки вони не можуть створювати необхідні запаси. Водночас, АЗС, що належать великим нафтовим компаніям, працюють у звичайному режимі.

Російська економіка, попри санкції, поки що тримається, але загальні темпи сповільнюються. Зростає кількість банкрутств і закриттів підприємств, особливо у вугільній галузі, а експорт продовжує знижуватися.