Естонія готова розмістити британські винищувачі з ядерним потенціалом на тлі зростання напруги з Росією

На тлі загострення відносин з Росією, Естонія висловила готовність розмістити на своїй території британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю. Ця заява пролунала після того, як російські літаки неодноразово порушували повітряний простір країн-членів НАТО. Про це пише The Telegraph.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, відповідаючи на запитання журналістів заявив, що «двері завжди відчинені для союзників». Він зазначив, що країна готова прийняти британські винищувачі F-35A, які можуть бути оснащені ядерними бомбами B61.

Ця заява зроблена в контексті недавнього інциденту, коли три російські винищувачі МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії, перебуваючи в ньому протягом 12 хвилин. Цей випадок став безпрецедентним і змусив НАТО ініціювати консультації щодо правил реагування на такі порушення.

Реакція НАТО та союзників

На засіданнях НАТО обговорюється, як діяти в подібних ситуаціях. Деякі лідери закликають збивати будь-які російські літаки-порушники, тоді як інші, зокрема міністр Певкур, наполягають на «пропорційній» відповіді. Він підкреслив, що естонська сторона готова збивати ворожі літаки, якщо вони становитимуть пряму загрозу суверенітету країни. Проте, у випадку з МіГ-31, вони не несли зброї та не летіли в напрямку столиці.

Водночас, президент Чехії Петр Павел виступив за негайне збиття таких літаків. Схожу позицію висловив і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявивши, що Польща збиватиме будь-які «літаючі об'єкти», що порушують її територію.

Ядерний аспект та можливі ризики

Плани щодо розміщення ядерних F-35A в Естонії можуть викликати різку реакцію Росії. Хоча контроль над ядерними бомбами B61 залишається за США, і Вашингтон повинен буде дати згоду на будь-який ядерний удар, експерти вважають, що така дія лише посилить напругу.

Джерело, пов'язане з британськими військовими, вважає, що розміщення F-35 «діятиме не стільки як засіб стримування, скільки як агітатор», і несе «високий ризик у разі першого удару з боку Росії».

Британські винищувачі F-35 уже давно ротуються на авіабазі Амарі в Естонії в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, оскільки жодна з них не має власних винищувачів.

Що далі?

Очікується, що спільна декларація НАТО щодо подальших дій буде опублікована найближчим часом. Ймовірно, Альянс утримається від автоматичного збиття російських літаків, наголошуючи на індивідуальному підході до кожного інциденту.

Тим часом, інциденти в повітряному просторі підкреслюють зростаючу напругу в регіоні та важливість стратегічного планування для країн НАТО, які прагнуть зміцнити свою оборону.

Нагадаймо, раніше ми писали, що показав Україні та світу інцидент з російськими літаками в Естонії.