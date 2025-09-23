«Діагноз за 500 доларів»: у Тернополі затримали голову ВЛК ТЦК

У Тернополі правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК, який вимагав неправомірну вигоду за встановлення фіктивного діагнозу. Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Корупційну схему викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно зі слідчими ГУНП.

Як встановило досудове розслідування, лікар-кардіолог, що очолював постійно діючу військово-лікарську комісію, вимагав від військовослужбовця хабар у розмірі від 500 до 1000 доларів США. За ці гроші він обіцяв внести до медичних документів фіктивний діагноз про тяжке кардіологічне захворювання. Така довідка дала б військовому змогу оформити інвалідність та отримати відстрочку від служби.

Голову ВЛК затримали «на гарячому» — одразу після отримання 500 доларів США.

Слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги, поєднане з вимаганням). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацією майна.

Наразі триває слідство для встановлення інших можливих співучасників. Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що невідомі атакували ТЦК у Калуші - подробиці.